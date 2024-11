'Posso votar nela', diz Gizelly após discussão envolvendo ela, Luana e Zaac | A Fazenda 16

Durante este sábado (12), a discussão envolvendo Luana, Gizelly e Zaac na madrugada se sobressaiu a tantos outros assuntos entre as conversas dos peões. “Que loucura foi aquela no quarto ontem?”, indagou Fernanda pela manhã. “Sobrou pra ele”, avaliou Fernando sobre Zaac. Na área externa, Gizelly disse que agora tem motivo para votar em Luana na Roça. “Eu posso votar nela”, declarou. Depois, a influenciadora pediu desculpas para a advogada e para o cantor. “Eu descontei em você uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver com você”, falou em conversa com Zaac.