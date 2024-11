Pré-festa é marcado por discussões entre peões: 'Tô pegando um ranço dessa gente' | A Fazenda 16

Nesta sexta-feira (15), depois de gravarem mais uma dinâmica da “Hora do Faro” e enquanto se prepararam para a festa, os peões tiveram algumas discussões dentro da Sede. “Fernando voltou pro personagem”, disse Sacha. “Você subestima todas as pessoas aqui, e eu não sou burro como você pensa que eu sou”, disparou o chef de cozinha para o ator. “Você pega os seus traumas e se faz de vítima para agredir os outros”, respondeu Sacha. Depois, no quarto, Flor teve um pequeno atrito com Sidney. Em seguida, Vanessa e os meninos do G4 também discutiram. “Vocês não conheceram o coração que ele tem”, afirmou a atriz sobre Zé Love. “Eu conheci o coração dele, ele me xingando, ele me menosprezando”, rebateu Gui. Depois, Fernando e Yuri começaram um bate-boca. O criador de conteúdo então pediu para Luana não se meter em suas discussões. Depois, ela comentou com Gui que não acha legal três homens discutindo com uma mulher. “Tô pegando um ranço dessa gente”, disse Yuri para Sacha sobre seus adversários no jogo.