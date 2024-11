'Prepotência do Albert foi demais', diz Yuri em conversa com Gui | A Fazenda 16

Na manhã desta quarta-feira (20), enquanto realizava o tradicional e diário trato dos animais, Yuri comentou com Gui sobre a discussão que teve com Albert na madrugada. “Prepotência do Albert foi demais”, disse o criador de conteúdo. “Ontem ele deu o xeque-mate dele”, acrescentou. Também enquanto cuidava dos animais, Sacha comentou com Juninho sua estratégia para votar em Gilsão. Durante a conversa, o jornalista comentou sua visão de jogo sobre Albert e Flor. De volta à Sede, Yuri e Albert discutiram outra vez. “Eu não gosto do que está acontecendo”, declarou Flor sobre o atrito entre os peões. Mais tarde, Albert reclamou de novo das roupas de Luana.