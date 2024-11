'Quarta vez, mano', reclama Sacha Bali sobre mais uma semana na Baia | A Fazenda 16

Após vencer a Prova de Fogo e conquistar o almejado Poder do Lampião neste domingo (20), Gui foi recebido com muita comemoração por seus aliados ao retornar à Sede. “Eu falei, eu falei”, vibrou Yuri. Depois, Sacha lamentou ter sido escolhido mais uma vez para passar outra semana na Baia. “Quarta vez, mano”, reclamou o ator. Mais tarde, Zaac teve uma discussão com Zé Love a respeito de desempenho em provas. “Você faz sempre o que você quer”, disse o cantor. “Você tá noiado”, rebateu o ex-jogador de futebol. Posteriormente, uma fofoca mal contada envolvendo Luana e Fernando deu o que falar entre os grupos.