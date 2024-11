'Quem não tiver estratégia agora, roda', opina Albert | A Fazenda 16

A saída de Zé Love mexeu com os peões em A Fazenda 16. Depois de discutir com Luana e Sacha, Gizelly foi conversar na cozinha da Sede com Sidney sobre o Fazendeiro. Já no quarto, Flora e Luana tiveram uma conversa sobre suas posturas no jogo. Na varanda, Albert e Juninho analisaram o atual cenário do reality show rural. “Quem não tiver estratégia agora, roda”, opinou o empresário. Posteriormente, Babi desabafou com seus aliados. “Não faz sentido”, disse ela. De volta à cozinha, Juninho, Sidney, Fernando e Gilsão conversaram a respeito do impacto da volta de Flor ao jogo. Na Baia, Gui, Albert e Flor também conversaram sobre os recentes acontecimentos.