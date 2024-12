Quem será o próximo eliminado? Sacha e Luana especulam nomes | A Fazenda 16

Na noite deste sábado (08), Sacha e Luana especularam a respeito da próxima eliminação. “Se Deus quiser, nessa Roça vai sair mais um homem”, disse a influenciadora. “Um homem e uma mulher, né? Se for dupla”, teorizou o ator. “Ou talvez dois homens”, respondeu a peoa. O peão então disse que seria bom se saíssem Vanessa e Albert ou Albert e Juninho. Depois, os integrantes do G4 debateram quem está tendo o melhor jogo no momento. Por fim, antes de irem dormir, Flor e Albert conversaram sobre seus impactos na Roça.