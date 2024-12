‘Quer ganhar tudo na malandragem’, afirma Albert sobre jogo de Sacha | A Fazenda 16

A formação de Roça continua rendendo assunto entre os peões. Albert comentou com Flora sobre a movimentação de Flor na última votação. Sidney aproveitou a conversa e falou sobre como Sacha estar manipulando o jogo. Na varanda, Vanessa desabafou com Gilsão do fato de Flora estar chateada com a atual situação delas. Mais tarde, os peões participaram de uma dinâmica da Betano. Já durante a noite, antes da Prova do Fazendeiro, Luana, Sacha e Yuri falaram sobre os rumos que o jogo tomaria de acordo com quem conquistasse o cargo mais importante da Sede.