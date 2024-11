Reclamações, barracos e nova punição coletiva marcam manhã pré-formação de Roça | A Fazenda 16

Para além do tradicional trato diário dos animais, a manhã desta terça-feira (26) foi marcada por diferentes atritos entre os peões. Durante o cuidado do touro, Albert reclamou da tarefa em conversa com Fernando. “Minhas costas já eram”, disse ele. “Eu não tenho mais condição física”, acrescentou o empresário ao pedir ajuda para o Fazendeiro Gui. Posteriormente, Albert se estressou com o bezerro e sua atitude repercutiu entre os peões. “Que coisa horrível”, disse Yuri. O empresário não gostou dos comentários do criador de conteúdo e deu início a uma discussão com ele. “Eu xingo do que eu quiser”, disparou o empresário. Mais tarde, Flora e Vanessa também entraram em atrito durante o câmera-trato. “Eu tô cansada de ficar calada ouvindo suas grosserias”, disse a atriz para a filha de Arlindo Cruz. Por fim, Fernando, que está na Baia, usou o banheiro da Sede e gerou uma punição coletiva. Os peões foram penalizados com 48 horas sem água encanada.