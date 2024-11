Roça: Fernando, Juninho e Luana pontuam motivos pelos quais merecem continuar no jogo | A Fazenda 16

Devidamente posicionados no deque, os roceiros pontuaram na noite desta quinta-feira (28) os motivos pelos quais merecem continuar no jogo. “Muitas vezes eu precisei gritar aqui dentro para me defender, e vou defender meus sonhos, eu vou brigar pelo que eu preciso, vou brigar pelos meus ideais”, disse Fernando. “Quero ficar no jogo pra ter uma segurança pra minha família”, explicou Juninho. “Aqui a gente tá pra jogar, e não pra destruir o relacionamento de ninguém, não pra destruir a profissão de ninguém, não pra destruir a carreira de ninguém, eu não tô aqui pra fazer isso, e eu jamais vou tentar fazer isso, e é por isso que eu acho que eu mereço ficar aqui”, argumentou Luana.