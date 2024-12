Roceiros apontam qual peão ainda precisa provar que merece chegar na final de A Fazenda 16

Em mais uma rodada de perguntas polêmicas, enquanto aguardavam o resultado da eliminação nesta quinta-feira (05), os roceiros Flora, Gui e Sidney apontaram qual peão ainda precisa provar que merece chegar na final de A Fazenda 16. “A pessoa que eu mais tive embate na casa foi o Sacha, mas assim, eu colocaria a Nêssa nesse lugar também”, disse a filha de Arlindo Cruz. “Pra mim uma pessoa que não entrou no jogo ainda, eu não acompanho as movimentações, eu não entendo as movimentações, eu não vejo uma gana por jogar, por se posicionar, é o Gilsão”, explicou Gui. “É o Yuri”, pontuou Sidney. “Eu não vejo o jogo dele”, acrescentou. Depois, Galisteu quis saber dos roceiros qual peão mais lhes decepcionou. “Vou continuar com a Nêssa”, disse Flora. “No âmbito pessoal, uma pessoa que me decepcionou muito foi a Flora. Mas com questão de jogo, eu vejo que o Albert é uma pessoa que me decepcionou no jogo”, afirmou Gui. “A Luana”, destacou Sidney.