Roceiros explicam por qual motivo merecem continuar no reality show rural | A Fazenda 16

Na noite desta quinta-feira (07), já no deque, os roceiros foram questionados pela apresentadora Adriane Galisteu por qual motivo merecem continuar no reality show rural. “Primeiro porque eu amo esse programa, segundo porque eu sempre sonhei em estar aqui”, justificou Flor. “Para dar uma vida melhor pra eles, pra mim continuar investindo no meu sonho”, revelou Gui, após mencionar sua mãe e avô, e também seu plano se tornar um grande ator. “Eu não criei nenhum personagem esse tempo aqui”, argumentou Zé.