Roceiros listam motivos pelos quais merecem continuar em A Fazenda 16

Devidamente posicionados no deque, na noite desta quinta-feira (05), os roceiros da semana listaram para o público os motivos pelos quais merecem continuar em A Fazenda 16. “Eu mereço continuar nesse jogo porque eu sou uma mãe, que está aqui para realizar os sonhos do filho; eu sou uma filha, que quer dar um tratamento melhor pro pai; eu sou uma mulher de 21 anos que tem muitos sonhos, muitos planos”, disse Flora. “Sou um homem de 22 anos que está aqui à procura de oportunidades”, pontuou Gui. “Porque eu sempre fui muito honesto com o que eu me propus a fazer aqui”, justificou Sidney.