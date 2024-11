Sacha confronta Fernando e dispara: 'Você é extremamente agressivo' | A Fazenda 16

Neste domingo (24), durante mais uma rodada da Atividade de Apontamento, Sacha confrontou Fernando e escolheu o peão como quem ele gostaria que deixasse o reality show rural. O ator mencionou diversas atitudes do chef de cozinha ao longo da temporada e afirmou que ele nunca lhe pediu desculpas. “Você é extremamente agressivo”, disparou Sacha. Fernando então rebateu as acusações e declarou que não gosta do peão. “Você é uma pessoa que eu quero distância da minha vida inteira”, destacou o chef de cozinha. “Desde o primeiro dia eu não vou com a sua cara”, acrescentou.



