Sacha e Gilsão trocam votos durante a 9ª formação de Roça da temporada | A Fazenda 16

Na noite desta terça-feira (19), durante a nona formação de Roça da temporada, Sacha e Gilsão trocaram votos e acusações. “Como ele conduziu aquela dinâmica não foi legal”, justificou o personal trainer em referência à Atividade de Apontamento da semana. “Eu não agredi a Babi. O que eu fiz com a Babi não é um décimo do que a Babi fez comigo nessa casa”, se defendeu o ator. “Você comprou o discurso das pessoas pra me acusar de uma coisa que você não sabia”, acrescentou ele. Depois, foi a vez de Sacha votar. “Tô votando no Gilsão hoje por uma estratégia de jogo”, afirmou o peão.