Sacha e Gizelly trocam farpas durante a delegação de tarefas | A Fazenda 16

A quinta-feira (07) começou com Sacha delegando as tarefas, provocativamente, para os colegas de confinamento. O peão se arrumou de propósito para provocar Gizelly, que alguns dias vem falando do preço das peças do ator. Além disso, os dois trocaram farpas por conta do Fazendeiro deixar a advogada com a função de recolher o lixo. Outro assunto que rendeu foi o fato de Sidney ter sido designado a cuidar da vaca, porém estar machucado, o que fez alguns participantes acreditarem que Sacha fez a escolha de propósito, para prejudicar o peão. Albert puxou conversa com Sacha para falar que é imparcial com falas agressivas, mas o diretor discordo do argumento do empresário.