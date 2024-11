Sacha e Sidney têm discussão acalorada na piscina: 'Seu rato' | A Fazenda 16

Na tarde desta segunda-feira (21), Sacha e Sidney tiveram uma discussão acalorada à beira da piscina da Sede. O desentendimento começou quando Zé Love se envolveu numa discussão prévia entre Sacha e Luana, fazendo comentários sobre a postura do ator. Foi então que Sidney, que até aquele momento estava dentro d’água, tomou para si parte do bate-boca e avançou com ataques verbais ao colega de profissão. “Seu rato”, bradou ele para Sacha repetidas vezes. A discussão entre os dois continuou dentro e fora da Sede.