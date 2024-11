Sacha explica a Juninho indicação à Roça: 'Foi estratégico para tirar o Fernando' | A Fazenda 16

Após a formação de Roça, Juninho quis esclarecer alguns pontos apontados por Gui em sua indicação do jornalista à berlinda. Depois, Gilsão conversou com Sacha para entender o motivo do ator afirmar que o personal trainer se esconde no jogo. Mais tarde, na área externa da Sede, Sacha disse para Juninho que torce para o peão voltar da Roça. “Foi estratégico para tirar o Fernando”, explicou o ator sobre a indicação do Fazendeiro. Em conversa com aliados, Vanessa afirmou que votou em Flora por estar “sentida” com a peoa. Antes de ir dormir, Fernando comentou com aliados que, apesar de ser o primeiro nome confirmado na Roça da semana, está confiante.