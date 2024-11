Sacha indica Gizelly direto para a 8ª Roça da temporada | A Fazenda 16

Na noite desta terça-feira (12), após o Poder Branco do Lampião ser lido por Albert, o Fazendeiro Sacha realizou sua indicação para a 8ª Roça da temporada. O ator escolheu mandar Gizelly direto para a berlinda. “Eu não preciso e nem tenho tempo de ficar relembrando todas as vezes que a Gizelly inventou mentiras e distorceu situações pra me acusar injustamente de ser machista, tóxico, agressor de mulheres”, declarou o peão. “Eu gostaria muito que o público tirasse ela”, pediu ele. Depois, a advogada explicou sua situação de saúde. “O negócio dele, Dri, aqui, é destruir a integridade física das pessoas”, se defendeu ela da indicação do peão.