‘Se não se unir, eles quatro vão mandar no jogo’, diz Flor sobre o G4 | A Fazenda 16

A manhã desta quinta-feira (05), começou com a distribuição de tarefas do novo Fazendeiro. O G4 chegou a pedir para ficar em determinados afazeres, mas Gilsão fez outras escolhas, o que não agradou nem um pouco Luana. Albert se mostrou indignado com a atitude de Luana com Gilsão na atribuição das funções. Já no momento do trato, Sacha e Vanessa conversaram sobre seus votos para a próxima formação de Roça. Sidney conversou com Vanessa sobre o fato da atriz ter se aproximado das movimentações de jogo do G4. Flor disse versões diferentes sobre suas jogadas, sendo uma para Luana e outra para Sidney. Mais uma vez, faltou comida para algum peão.