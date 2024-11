'Só tem arapuca para cair aqui', diz Albert durante festa em homenagem ao Portal R7 | A Fazenda 16

Na noite desta sexta-feira (15), os peões celebraram os 15 anos do R7.com em uma festa temática em homenagem ao portal de notícias da RECORD. Além de dançar e comer, os confinados do reality show rural também aproveitaram o momento de descontração para falar de jogo. Os integrantes do G4 tentaram pescar algumas informações com Flor. “Ele me protege e eu protejo ele”, disse ela sobre sua relação com Albert. “Cada um faz o seu jogo”, acrescentou a peoa. “Não deixa te usarem”, alertou Albert depois em uma conversa particular com a apresentadora sobre as intenções dos adversários. “Só tem arapuca para cair aqui”, complementou ele. Em conversa com os aliados, Luana chorou ao falar sobre sua relação com Flora. Depois, Yuri fez um comentário sobre Fernando para os amigos. “Não vou mais conversar com esse cara”, disse o peão.