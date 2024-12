'Sou teu fã', diz Gilsão para Sacha | A Fazenda 16

Na manhã deste domingo (08), os peões realizaram o tradicional trato dos bichos. Responsável pelo cuidado da vaca, Sacha ordenhou 5 litros de leite do animal e depois relatou o ocorrido com o Fazendeiro Gilsão. “Boa garoto, sou teu fã”, respondeu o personal trainer. Posteriormente, Gilson falou sobre a interação que teve com o ator para Sidney. Na sala da Sede, Juninho e Vanessa conversaram sobre o que fazer diante de uma possível Roça Surpresa. Mais tarde, Albert e Flor trocaram comentários sobre a indicação do Fazendeiro na próxima berlinda. “Teoricamente ele vai indicar o Sacha e a gente vota no Yuri”, disse o empresário.