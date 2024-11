'Tá me xingando o tempo todo', diz Sacha ao votar em Fernando | A Fazenda 16

Durante a formação de Roça, na noite desta terça-feira (05), Sacha usou seu momento de voto para rebater acusações feitas por outros peões. “Só tô conseguindo aguentar tudo o que eu tô aguentando aqui, com muita firmeza, eu não tô me fazendo de coitadinho não, eu tô aguentando isso com muito a cabeça erguida, com muita firmeza, muita coragem, porque eu passei os primeiros 18 anos da minha vida sofrendo tortura física e psicológica”, disse o ator. “Eu sou um artista independente, eu trabalhei 23 anos para poder dar entrada num apartamento no ano passado”, acrescentou. Depois, ele votou em Fernando e justificou sua escolha. “Esse aqui tá me xingando o tempo todo”, afirmou. “Quem tá me oprimindo, quem tá me agredindo o tempo todo é ele”, complementou. Por fim, Fernando respondeu: “O voto do Sacha pra mim é indiferente”.