Tapas e beijos: Pós-festa é marcado por romance e discussão entre peões | A Fazenda 16

Na madrugada deste sábado (12), o pós-festa foi marcado por momentos intensos. Enquanto alguns peões já dormiam no quarto, outros continuavam cantando, batucando e dançando na cozinha. Babi e Gizelly chegaram a dançar em cima da mesa onde todos preparam suas refeições. Luana se mostrou incomodada com a situação. Depois, a advogada e Zaac se beijaram e foram para o quarto, o que gerou mais desconforto em Luana. “Amanhã não quero ouvir você reclamando que ele falou mal de você”, disse a influenciadora para a amiga. Em seguida, os três continuaram discutindo. Por fim, Gizelly declarou saber informações confidenciais a respeito da peoa que poderiam lhe comprometer no jogo.