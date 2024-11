Última chance: Roceiros fazem apelo final ao público para permanecer no jogo | A Fazenda 16

Devidamente posicionados no deque de eliminação, na noite desta quinta-feira (21), Albert, Babi e Sacha fizeram seu apelo final ao público para permanecer em A Fazenda 16. “Quero também provar que uma pessoa com 55 anos, com educação, com respeito, consegue também sobreviver a todo esse ambiente que é adverso”, declarou Albert ao ser questionado por qual motivo merecia continuar no jogo. “Eu tenho muita coisa para mostrar ainda”, garantiu Babi ao responder a mesma questão. “Preciso muito desse prêmio”, justificou Sacha.