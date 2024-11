'Um bando de otário', dispara Zaac contra integrantes do Grupão | A Fazenda 16

Depois da confusão envolvendo Zaac, Sacha, Yuri, Gui, Zé Love e Gilsão abalar as estruturas da Sede, o clima continuou tenso entre os peões. “Não fala ‘bando’, fala ‘vocês’”, reclamou Albert sobre declarações do Fazendeiro no meio do bate-boca. “Inclua quem está na discussão”, acrescentou o empresário. Enquanto isso, na área externa, o cantor continuou seus ataques contra os integrantes de Grupão. “Parece um bando de otário”, disse Zaac. “São um bando de cagão, um bando de covarde”, completou. Depois, Yuri disse que a participação de Gilsão na briga foi um meio dele se aparecer no jogo. “Ele é uma planta”. Flora ainda opinou que ações como essa são planejadas pelo Grupinho.