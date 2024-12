Vanessa confabula votos com G4 para fugir da Roça | A Fazenda 16

O programa desta quarta-feira (04) começou mostrando como foi as movimentações de jogo antes da última votação. Vanessa e Sacha se encontraram no closet para discutirem as opções de votos para a atriz conseguir fugir da Roça. Mais tarde, a peoa conversou com Luana para confirmar os planos do G4 que estavam relacionados ao Resta Um. Já na casinha da árvore, Gilsão revelou para Juninho estar muito confuso com as estratégias de Vanessa e Flora, além de comentar que acredita que Sidney não quer mais jogar com eles. No final da tarde, Luana contou para seus aliados de sua conversa com Vanessa.