Vanessa tira satisfação com Luana após Prova de Fogo | A Fazenda 16

Albert voltou para a Sede com o Lampião, mas o clima de festa durou pouco. Logo de cara, Luana reclamou com Sacha sobre a duração em que ela e seus ajudantes realizaram a prova. Vanessa não gostou da forma como Luana falou com ela durante a Prova do Fazendeiro e foi tirar satisfação com a empresária. Ela gritou para todos os outros peões, dizendo que foi humilhada pela influenciadora, que revidou alegando que qualquer um conseguiria realizar a tarefa do desafio. Juninho entrou no embate, afirmando que ele mesmo não tinha conseguindo fazer a mesma etapa. Mais tarde, Luana se desculpou com Juninho por ter se exaltado com ele.