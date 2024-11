'Você não tá pronta para viver esse jogo', diz Flora para Vanessa | A Fazenda 16

A Dinâmica de Apontamento inspirada em placas de trânsitos rendeu várias faíscas entre os peões. Logo no início da atividade, Luana apontou que Babi é uma pessoa que sempre fica de cara fechada, principalmente em relação a ela, e justificou sua escolha. A ex-panicat rebateu, dizendo que não esconde nada e que fala as coisas diretamente para as pessoas. Depois foi a vez de Flora, que usou a placa de peão sem opinião própria para Vanessa. A atriz disse que não está seguindo o fluxo.



