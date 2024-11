'Vou virar o melhor amigo do Sacha', promete Fernando caso volte da Roça | A Fazenda 16

Nesta quarta-feira (27), Gui conversou com Fernando próximo da área dos bichos. “Não te acho uma pessoa mau-caráter”, disse o ator para o chef de cozinha. “Eu nunca fui desafetuoso com vocês”, respondeu o peão. Gui então revelou que espera que suas discussões com Fer fiquem apenas no âmbito de jogo. Depois, durante a tarde, os peões da Baia fizeram o trato da horta. Enquanto isso, Flora e Flor conversaram na casa da árvore. “Se o Juninho fosse Fazendeiro ia ser interessante”, opinou a apresentadora. Mais tarde, ao fim do trato da horta, Fernando fez uma promessa caso volte da Roça da semana. “Se eu voltar da Roça, eu vou virar o melhor amigo do Sacha”, disse ele.