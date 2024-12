Yuri revela para quem deseja passar o chapéu de Fazendeiro: 'Pro Gilsão' | A Fazenda 16

Antes de convocar Flora, Gilsão e Sidney para realizarem a Prova do Fazendeiro, na noite desta quarta-feira (04), a apresentadora Adriane Galisteu conversou com os peões. Primeiro, ela quis saber se os competidores estavam ansiosos para a disputa do chapéu. “Mais do que a outra”, respondeu Flora. Em seguida, ela conversou com Gui; que apesar de estar na Roça, foi vetado de fazer a Prova pelo personal trainer. “A puxada da Baia eu senti que, mais ou menos, iria acontecer (...) O veto é sempre ruim”, declarou o ator. Galisteu também conversou com o Fazendeiro Yuri, que revelou para quem gostaria de passar o chapéu. “Por estratégia, Dri, eu quero passar o chapéu hoje pro Gilsão”, declarou.