Zé Love e Babi afrontam Sacha | A Fazenda 16

Zé Love voltou para a Sede com o Poder do Lampião. O peão dedicou a vitória a Babi, já que foi ela que deu a oportunidade dele disputar a Prova de Fogo, e também a Fernanda e Zaac, que desistiram do programa horas antes. Logo em seguida, rolaram conversas entre o ex-jogador de futebol e seus aliados sobre a aliança entre Luana, Sacha, Yuri e Gui. Eles relembraram a confusão do último sábado (26) e começaram a montar estratégias para garantir que o quarteto vá para a Roça. Babi confrontou Sacha sobre o suposto empurrão em Fernanda e Zé Love entrou na conversa. O ator também bateu boca com Flora e Camila. Por fim, Flor e Gizelly comentaram sobre as atitudes de Vanessa.