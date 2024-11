Adriane Galisteu, Lucas Selfie e Márcia Fu apresentam os conteúdos exclusivos de A Fazenda 16

A Fazenda nunca esteve tão digital como nesta temporada. Adriane Galisteu, Lucas Selfie e Márcia Fu comandam os principais programas, lives e bastidores do reality. Márcia Fu é a estrela do ‘Celeiro da Justiça’. Lucas Selfie está no comado da ‘Cabine de Descompressão’ e do podcast ‘Aquecendo o Feno’. A dupla também está à frente da ‘Live do Eliminado’, uma conversa cheia de revelações com o eliminado da semana. Galisteu ainda convida o público para o GalisTour, com muitas informações e notícias dos bastidores. E, para não perder nenhum detalhe mesmo, o PlayPlus conta com seis sinais abertos 24 horas por dia.