Conflitos e estratégias para a próxima Roça agitam A Fazenda neste domingo (20)

As alianças na Sede estão mexendo de várias maneiras no jogo. O programa deste domingo (20) promete mostra quais são as estratégias de jogo debatida pelos peões para a próxima Roça e os últimos embates que rolaram no reality. Além disso, será revelado como os participantes reagiram às plaquinhas dadas por Suelen em ‘A Fazenda 16 - Última Chance’.