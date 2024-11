Luana revelou estar chateada com a recepção na Sede após se tornar Fazendeira | A Fazenda 16

Logo nas primeiras horas de seu mandato, Luana já percebeu como será a semana em que estará no cargo mais alto do programa. Ela comentou que não gostou do fato de Gilsão dizer que queria passar o chapéu para Yuri e também de ninguém ter parabenizado ela quando chegou na Sede. Em uma conversa com seus aliados, Zé Love revelou que acredita que Sacha não saia na Roça de hoje (31). Em sua primeira manhã como Fazendeira, Luana fez a delegação de tarefas.