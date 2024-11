Peões debatem sobre a votação da semana | A Fazenda 16

Terça-feira é dia de formar uma nova Roça! Mas antes de vermos quais peões irão para a berlinda, o programa desta noite (26), mostrou como foram os últimos dias, no qual as conversas sobre a votação dominaram a Sede. O G4 quer colocar alguém que ainda não foi para a Roça. Já Juninho quis saber se Albert e Flor estão jogando juntos. Eles ainda falaram sobre o comportamento de Luana e Sacha no jogo. A noite, Flora relembrou o embate que teve com Yuri depois da Atividade de Apontamento e Fernando comentou que ainda não conversou com o modelo sobre as frases que direcionou a ele.