Sacha discute com rivais após Prova do Fazendeiro | A Fazenda 16

Enquanto Babi, Gui e Sacha faziam a Prova do Fazendeiro, os peões que permaneceram na Sede já começaram a montar as estratégias de jogo para a próxima semana. Gui voltou para a Sede como Fazendeiro, o que deixou seus aliados animados e seus rivais apreensivos. Logo após a passagem de chapéu do Fazendeiro e a defesa dos roceiros, houve um bate boca entre Sacha, Vanessa e Fernando. A briga escalonou e Babi começou a discutir com o ator. Depois das confusões, o diretor ficou pensativo e ameaçou chorar. O grupo de Babi fez promessas para caso Sacha seja eliminado.