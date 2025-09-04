Márcia Fu assume romance misterioso e revela se aceitaria participar de uma ‘Fazenda All Stars’ A queen não teve papas na língua e respondeu todas as questões da sabatina Esquenta|Do R7 04/09/2025 - 15h50 (Atualizado em 04/09/2025 - 15h50 ) twitter

Márcia Fu foi a terceira convidada do quadro 'Lendas no Link' Reprodução/YouTube

A queen brilhou no bate-papo do Link Podcast desta quinta (4)! Márcia Fu foi convidada para uma das entrevistas especiais que o programa está produzindo para o esquenta de A Fazenda 17. A ex-peoa hablou sobre curiosidades amorosas, polêmicas e repercutiu momentos que viveu dentro do reality rural. Se liga!

O quadro Lendas no Link já recebeu o diretor do núcleo de realities da RECORD, Rodrigo Carelli, e a apresentadora Adriane Galisteu. Para sabatinar a Márcia, estavam presentes Cairo Jardim, Mônica Fonseca, Luigi Civalli, o comentarista de realities, Dieguinho Schueng, e o jornalista esportivo Álvaro José.

Cairo puxou a leva de perguntas relembrando a jornada espetacular da ex-peoa no reality, e quis saber o início de tudo: “Foi um milagre o que aconteceu, eu estava em Minas cuidando do meu menino quando apareceu o convite”, explicou.

Márcia disse que com o final da carreira como atleta, vieram muitas dúvidas sobre o futuro profissional: “O atleta quando termina de jogar, a gente precisa se reinventar, e é muito difícil para o ex-atleta se reinventar”, contou.

‌



Ela lembrou da explosão de memes que protagonizou no programa e disse que antes era mais conhecida pelos adultos maiores de 40 anos, mas agora tem um público diferente: “Hoje em dia os jovens me conhecem. Quando eu entrei muita gente não sabia quem eu era, tinha gente que não era nem nascido quando fui medalhista olímpica!”

Depois do sucesso no reality, Márcia foi chamada para trabalhar em quadros em A Fazenda 16, Power Couple 7 e Game dos 100. Ela brincou sobre os diretores: “Não é possível que vocês contrataram essa velha levada na RECORD!”

‌



Luigi perguntou se Márcia indicaria alguma colega para o elenco dos realities da emissora, e ela apostou: “Hortência tem muita personalidade, hein?”

O jornalista esportivo Álvaro José lembrou de uma história curiosa da queen, quando Márcia deixou um policial da SWAT caidinho por ela em Washington, nos Estados Unidos: “O cara de dois metros se apaixonou por ela, e ela foi embora com ele”, soltou.

‌



A diva caiu na gargalhada, chamou o amigo de fofoqueiro e confirmou a história: “Ele se apaixonou por mim, mesmo, a gente era muito levada, vamos combinar, era novinha, queria beijar. Ele era o chefe que tomava conta de onde nós ficamos, vi ele dando um molezinho, sabe o que eu fiz? Namorei com ele e fui embora do Brasil!”.

Márcia ainda revelou que ficou um ano no relacionamento, mas por conta dos ciúmes do parceiro, jogou as roupas na mala e voltou para o Brasil: “Ele deve estar de lupa para me achar”, brincou.

Mudando de assunto, Dieguinho lembrou da rasteira que a queen deu em Kamila Simioni, o que levou a empresária para a Roça, e consequentemente para a eliminação: “Para todos lá dentro ela era a bambambã e eu a burra. [...] Fui falsa, menti”, soltou em meio às gargalhadas, alegando que a rival também foi falsa com ela no jogo.

Mônica perguntou se a queen se entristeceu com as ações de Radamés Furlan no reality rural, e ela explicou: “Eu achei que ele era parceiro, mas não foi parceiro, e ainda por cima foi burro. Mas fizemos as pazes, está tudo certo”. Ela também afirmou que adora Carol, a esposa do amigo, e torce sempre pela felicidade deles.

Cairo questionou se Márcia aceitaria participar de uma versão all stars de A Fazenda, e ela concordou: “Lógico que sim, eu não me incomodaria de ir. Eu não tenho medo de ir, muitas pessoas tem medo. Eu não entraria em reality agora, nesse minuto, de forma alguma, porque tenho meu trabalho aqui, sou bem remunerada, sou feliz com o que eu faço, para começo de conversa”, apontou.

Ela também exaltou a equipe: “Eles me deixam a vontade, a RECORD me me deixa à vontade demais, são muito queridos comigo, essa é a verdade, tem muito cuidado comigo, não sei explicar, em nenhum lugar que eu passei na vida tiveram tanto cuidado comigo, essa é a verdade, nem quando eu jogava... Por isso eu consigo transmitir para as pessoas a alegria!"

Dieguinho perguntou se ela não teria medo de acabar manchando sua imagem se participasse de algum outro reality, e ela foi direta: “Eu confio muito em mim”.

Também rolou um papo muito emocionante, quando Márcia contou que a placenta descolou na gestação de Gabriel e o bebê precisou ficar oito dias na terapia intensiva. Márcia segurou as lágrimas ao contar que uma enfermeira disse que ele não sobreviveria: “Eu falava para ele, ‘você é meu filho, mamãe vai te ensinar a respirar. Puxa o arzinho, solta.’ E ele com tubinho no nariz, capacete, e eu sem poder fazer nada. Hoje vejo meu filho do jeito que ele está, me chama de mamãe, me acha muito legal, eu queria pegar e esfregar na cara daquela mulher que falou que ele não ia sobreviver!”

Os jornalistas agradeceram a participação da queen, e disseram que vem mais convidado especial por aí! Curtiu?

Confira o bate-papo completo:

Fique ligado! A Fazenda 17 estreia no dia 15 de setembro, às 22h30. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!

