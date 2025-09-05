Logo R7.com
Quais direitos Galisteu comprou? Entenda o meme que corre solto na internet

A apresentadora de A Fazenda 17 entrou na onda da brincadeira

Esquenta|Do R7

Adriane Galisteu compartilhou o meme nas redes Reprodução/Instagram

Se você é conectado nas redes sociais, já deve ter percebido uma verdadeira chuva de memes envolvendo a apresentadora de A Fazenda 17, Adriane Galisteu! Tudo começou com uma brincadeira de um fã, e logo explodiu com postagens divertidas em todas as redes sociais.

A conta “Adriane Galisteu Charts”, do X, publicou: “Adriane Galisteu compra os direitos do astrônomo e escritor Galileu Galilei e agora suas obras passam a se chamar GalisteuGalistei”. A apresentadora achou engraçado e comentou: “Verdade”. Foi o suficiente para o post viralizar e novas versões serem criadas!

Veja mais:

O perfil de charts continuou: “Adriane Galisteu compra 100% do território do País de Gales e agora se chama País de Galis”, e por aí vai!

Olha só:

Como será que o Galinho seria chamado se a apresentadora comprasse os direitos dele? Galistinho?


Acompanhe as postagens e divirta-se:

Fique ligado! A Fazenda 17 estreia no dia 15 de setembro, às 22h30. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!


Verdadeiro prêmio! Relembre os casais formados em A Fazenda

Se um dia alguém achou que não dava para encontrar um grande amor em A Fazenda, esses oito casais provam o contrário! Do reality para a vida, os ex-peões levaram o romance para fora do programa e estão construindo o 'felizes para sempre' juntinhos. Relembre todos!

