Quais direitos Galisteu comprou? Entenda o meme que corre solto na internet A apresentadora de A Fazenda 17 entrou na onda da brincadeira Esquenta|Do R7 05/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h00 )

Adriane Galisteu compartilhou o meme nas redes Reprodução/Instagram

Se você é conectado nas redes sociais, já deve ter percebido uma verdadeira chuva de memes envolvendo a apresentadora de A Fazenda 17, Adriane Galisteu! Tudo começou com uma brincadeira de um fã, e logo explodiu com postagens divertidas em todas as redes sociais.

A conta “Adriane Galisteu Charts”, do X, publicou: “Adriane Galisteu compra os direitos do astrônomo e escritor Galileu Galilei e agora suas obras passam a se chamar GalisteuGalistei”. A apresentadora achou engraçado e comentou: “Verdade”. Foi o suficiente para o post viralizar e novas versões serem criadas!

O perfil de charts continuou: “Adriane Galisteu compra 100% do território do País de Gales e agora se chama País de Galis”, e por aí vai!

Olha só:

Como será que o Galinho seria chamado se a apresentadora comprasse os direitos dele? Galistinho?

Acompanhe as postagens e divirta-se:

ADRIANE GALISTEU compra os direitos da calistenia, o exercício que usa o próprio corpo como carga, e passa a se chamar GALISTENIA pic.twitter.com/h4UpnNynuU — Adriane Galisteu Charts (@adrianecharts) September 2, 2025

🚨 Adriane Galisteu compra direitos da LariCel e agora a operadora vai se chamar “GaliCel” pic.twitter.com/1afgCBvNEM — LariCel Oficial (@lariceloficial) September 3, 2025

ADRIANE GALISTEU decide comprar o Mar da Galileia e, a partir de agora, passa a se chamar Mar da Galisteia. pic.twitter.com/mkyaWoh6YK — Adriane Galisteu Charts (@adrianecharts) September 4, 2025

Fique ligado! A Fazenda 17 estreia no dia 15 de setembro, às 22h30. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!

