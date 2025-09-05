Quais direitos Galisteu comprou? Entenda o meme que corre solto na internet
A apresentadora de A Fazenda 17 entrou na onda da brincadeira
Se você é conectado nas redes sociais, já deve ter percebido uma verdadeira chuva de memes envolvendo a apresentadora de A Fazenda 17, Adriane Galisteu! Tudo começou com uma brincadeira de um fã, e logo explodiu com postagens divertidas em todas as redes sociais.
A conta “Adriane Galisteu Charts”, do X, publicou: “Adriane Galisteu compra os direitos do astrônomo e escritor Galileu Galilei e agora suas obras passam a se chamar GalisteuGalistei”. A apresentadora achou engraçado e comentou: “Verdade”. Foi o suficiente para o post viralizar e novas versões serem criadas!
O perfil de charts continuou: “Adriane Galisteu compra 100% do território do País de Gales e agora se chama País de Galis”, e por aí vai!
Como será que o Galinho seria chamado se a apresentadora comprasse os direitos dele? Galistinho?
