Desistência, punição e treta! Entenda a confusão entre Cacau Luz e Hadad

A relação entre os dois virou assunto nesta segunda (6) (Antonio Chahestian e Edu Moraes/RECORD)

A Vila ficou dividida na manhã desta segunda (5) em A Grande Conquista! Enquanto alguns moradores apoiaram Hadad e entenderam que o Vileiro não foi o culpado da desistência de Cacau Luz, outros questionaram as últimas atitudes do rapaz e o julgaram como culpado pela bailarina ter saído do programa. Não entendeu nada? A gente explica!

Tudo começou no início do confinamento. Por pertencerem à Casa Laranja e dividirem os mesmos perrengues, os dois se aproximaram bastante e até se ajudaram em momentos difíceis do jogo, uma amizade comum. Porém, outros colegas começaram a shippar a dupla, e eles entraram na brincadeira algumas vezes.

Na madrugada de domingo (5), Hadad teve uma conversa séria com MC Mari. Ela alertou o amigo dizendo que Cacau e Brunna Bernardy encaravam seus gracejos com um fundinho de verdade: “Vou falar com o Heitor [Ximenes], acabou brincadeira a partir de agora”, disse o rapaz.

Como o ex-Power Couple costuma falar de forma enérgica, Mari pediu que ela avisasse para as meninas da mudança de comportamento que iria ocorrer, para que Hadad não se indispusesse com ninguém.

A MC foi até Cacau, que dormia, e acordou a competidora: “Hadad não está bem, está super bravo e a partir de hoje não quer mais que faça nenhuma brincadeira”.

Depois, Mari chegou em Brunna e repassou o recado: “Ele está achando lá fora que está saindo como se estivesse dando esperanças para vocês duas”. A cantora sertaneja não concordou: “Eu sou mulher, nós não somos crianças. Ele tem que ser homem e assumir os B.O.s dele. Não quero nem conversar com ele mais”, concluiu.

Cacau tentou dormir de novo, mas foi acordada por Hadad: “Para mim isso tudo sempre foi brincadeira, sempre levei da melhor forma possível porque sou assim”, disse. A bailarina estava um tanto confusa e com sono, mas escutou tudo o que o amigo dizia. Ele continuou: “Aconteceu alguma situação aqui no quarto ontem a respeito de pesadelo? Que falaram para você algo sobre o jeito de me abraçar”, questionou.

Cacau perguntou se tinha arrumado alguma desculpa para abraçar o amigo, e ele negou: “Então pronto”, disparou. “Não aconteceu nada, foi um mal-entendido, de uma parte e da outra, só fiquei preocupado e chateado, então desabafei. [...] Ela [Mari] me falou que você estava gostando de mim”, disse o jogador.

De manhã, Cacau chorou ao desabafar com Brenno Pavarini e Kaio Perroni. Ela contou sobre o ocorrido da madrugada e relatou que estava sentindo muitas saudades do filho: “Não aguento mais, não quero. Não quero mais ficar aqui, esperei muito para falar isso”.

A competidora falou com a produção e pediu para sair do reality, causando comoção e dúvidas entre os Vileiros. Como punição por terem deixado a jogadora desistir, a Casa Laranja ficará com as luzes acesas por uma noite.

Veja o recado do Fred:

Como consequência da desistência da Caca, a Casa Laranja ficará uma noite com a luz acesa 😬💥



Como consequência da desistência da Caca, a Casa Laranja ficará uma noite com a luz acesa 😬💥

Brunna tinha comentado com os amigos que Hadad estava usando os sentimentos das Vileiras para se dar bem no jogo: “Responsabilidade afetiva zero”. Com a saída de Cacau, a cantora questionou o rapaz.

Assista:

🚨 TRETA! Hadad e Brunna trocam farpas na Casa Laranja 🔥



🚨 TRETA! Hadad e Brunna trocam farpas na Casa Laranja 🔥

Outros colegas da Casa Laranja também quiseram saber o que estava acontecendo. Vinigram chegou a levantar a possibilidade de Hadad ter dado esperanças para a Vileira.

Veja:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Após se justificar para os moradores, Hadad contou aos colegas da Casa Azul sua versão dos fatos.

Olha só:

Hadad explica confusão envolvendo Cacau para outros vileiros 🗣



Hadad explica confusão envolvendo Cacau para outros vileiros 🗣

E você, está de qual lado da história?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h.

