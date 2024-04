Dona Geni estreia o Mercadinho e faz a festa da Casa Laranja A Vileira encheu a cesta com guloseimas, mas agora teme a punição de A Grande Conquista

Geni lotou a cestinha para a Casa Laranja (Reprodução/PlayPlus)

Os primeiros a cair em tentação em A Grande Conquista foram os moradores da Casa Laranja! Dona Geni estreou o Mercadinho e a atitude dividiu a opinião dos colegas. Como toda ação tem uma consequência, eles vão receber um castigo em breve.

Geni arrasou nas compras, levou quatro pacotes de café, um de sal, todos os chocolates disponíveis, máscaras de dormir, achocolatado, leite condensado e outras guloseimas.

O Dono da Casa, Lucas de Albú, ficou chateado pela Vileira não ter feito uma reunião antes de tomar a decisão de entrar no local. Outros colegas ficaram super animados ao ver os itens que Geni comprou e até fizeram inveja para as outras residências, mostrando as várias barras de chocolate.

😋 Dona Geni entra no Mercadinho e Vileiros da Casa Laranja comemoram! O que vocês pegariam? 🍫



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/7nv0tgaNTT — PlayPlus (@SigaPlayPlus) April 24, 2024

Qual será a consequência do grupo? Lembrando que a Casa Laranja já tomou uma punição nesta quarta (24), após desistência de Gaby Fontenelle. É fogo na Vila!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Veja todos os participantes:

