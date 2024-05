Donas no pedaço! Rivais declaradas, Edlaine e Lizi dividem o comando da Mansão

Alto contraste

Depois de muita confusão entre a dupla, as duas encaram, juntas, o comando da semana (Reprodução/RECORD)

Logo após a eliminação de Vinigram na última Zona de Risco, os Conquisteiros testaram suas habilidades de precisão na Dinâmica dos Donos. No topo do pódio com a maior pontuação, Edlaine Barboza foi a campeã, se tornando a nova Dona da Mansão de A Grande Conquista 2. Confira, com soiler, o que rolou na noite.

Antes de revelar sua escolha para o posto compartilhado, a modelo foi relembrada que um dos Donos estaria direto na próxima Zona de Risco. Ao falar o nome da influenciadora, Edlaine justificou: “Para ser coerente com meu jogo e tudo que está acontecendo”, se referindo à rivalidade entre as duas.

Com as posições definidas, Edlaine não perdeu tempo e chamou Lizi para conversar logo quando todos voltaram para a Mansão. No sofá da sala, as novas mandachuvas estabeleceram os primeiros nomes tanto para ocupar os cargos de convidados da Suíte dos Donos, como os de tarefas domésticas. Os privilegiados foram escolhidos rapidamente: Brenno Pavarini, Kaio Perroni e Bruno Cardoso.

Já as obrigações caseiras, foram decididas com base nas preferências dos próprios Conquisteiros, dando preferências para quem ainda não havia ocupado os respectivos cargos. No final, ficou decidido que Hadad e Guipa ficarão na limpeza interna, Cel e Cátia na externa, e Geni e Bruno na cozinha, com auxílio de Hideo.

Após ver as rivais, e agora dupla, conversando, Kaio especulou a situação e questionou a amiga sobre o comando com Lizi: “Já começou tenso?”. Edlaine negou e disse que, por enquanto, o clima está tranquilo. Logo depois, Any indagou, preocupada, se ela estaria em alguma função e a Dona garantiu: “Amigos meus não trabalham”.

Quando determinou todas as novas posições dos Conquisteiros, Edlaine brincou: “A partir de agora, vão me chamar de patroa”. O reinado mal começou e a ‘rainha’ já ansiou para usufruir das regalias que estariam por vir: “Libera logo esse quarto que agora eu quero botar minha coroa”.

Agora, resta às rivais declaradas entrarem em consenso para escolher o indicado à Zona de Risco. Isso de a paz, de fato, se manter entre as duas. Como você acha que a primeira dupla de Donas comandará a Mansão?

Confira o momento:

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

Relembre a trajetória de Vinigram em A Grande Conqusita 2:

