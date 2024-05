Vinigram é o terceiro eliminado da Mansão de A Grande Conquista, com 19,79% O cantor perdeu a preferência do público contra Hadad e Lucas de Albú

O Conquisteiro levou a pior na Zona de Risco! (Antonio Chahestian/RECORD)

O show de A Grande Conquista acabou para Vinigram! O participante conseguiu apenas 19,79% dos votos na Zona de Risco contra os amigos Hadad e Lucas de Albú, sendo o terceiro eliminado da Mansão. Ele teve uma trajetória intensa no programa, e mesmo triste, saiu com sorriso no rosto. Como diz a letra de sua música Fico Te Esperando, “parece até que eu tô bem, mas, na verdade, eu tô mal”.

Vinigram caiu na berlinda após ser puxado por Cel. O influenciador foi indicação em consenso dos Donos da Mansão, mas conseguiu escapar da Zona de Risco vencendo a Prova da Virada. Como o grande rival de Cel, Hadad, já estava zoneado, ele escolheu seu segundo adversário para ocupar o lugar no julgamento do público.

O cantor chegou na Vila um dia depois dos outros participantes. Ele tinha testado positivo para Influenza durante o confinamento do hotel e precisou aguardar a liberação médica. Vini foi recebido com muito carinho pelos Vileiros e virou morador da Casa Laranja, onde fez grandes amigos, como Baronesa, Edlaine Barboza, Lizi Gutierrez e Lucas de Albú.

Carismático, Vinigram ganhou o coração do público na Vila e foi um dos 14 jogadores que passaram para a segunda fase do jogo, a Mansão. Por lá, o cantor se mostrou um competidor estrategista e com posicionamentos fortes.

Logo no primeiro dia, foi convidado por Baronesa para entrar na suíte dos Donos e firmou parceria. Ele também comemorou o aniversário naquela semana e deu início à tradição de desfiles com os figurinos das festas.

A primeira discussão do cantor na Mansão foi um acerto de contas com Kaio Perroni. O militar alegou que foi chamado de “leva e traz” pelo colega, eles discutiram e se resolveram. Mas os problemas brotavam entre eles. Edlaine se afastou um pouco de Vini e passou a ficar mais ao lado de Kaio, o que chateou o cantor. Para agravar a situação, o militar viu um vídeo do rival falando mal dele quando foi Dono da Mansão.

A rixa virou rivalidade, eles passaram a discutir repetidas vezes, até que em uma dessas tretas, Vini mandou Kaio abaixar e apontou para os órgãos genitais. A atitude repercutiu na votação para a terceira Zona de Risco, e Rachel Sheherazade alertou os Conquisteiros para que tomassem cuidado com falas e gestos preconceituosos.

Na dinâmica ConquiStore, Vini chamou Cel de planta, citando momento do jogo em que o influenciador disse que “preferia ser planta do que ser agressivo”. Eles trocaram farpas e um climão surgiu.

Como o mundo não gira, ele capota, Cel pôde voltar da Prova da Virada vitorioso e colocou Vinigram na Zona de Risco. Será que se o cantor tivesse apontado outra pessoa, teria se livrado da berlinda?

Relembre a trajetória de Vinigram no reality:

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

Dicionário Conquisteiro! Descubra os termos usados no reality :

