Vinigram e Kaio Perroni se estressam e discutem: ‘Babaca!’

A rivalidade dos dois explodiu após uma "encarada" (Reprodução/PlayPlus)

Uma verdadeira torta de climão foi servida na madrugada desta terça (28) em A Grande Conquista. Vinigram e Kaio Perroni discutiram feio, com troca de acusações e xingamentos na cozinha da Mansão. A treta explodiu após uma “encarada” do militar para o cantor, mas a rivalidade já estava declarada há algum tempo.

Vini tinha comentado com os amigos que estava bastante incomodado com a “falta de educação” de Kaio, que não havia lhe dado boa sorte na Troca de Poder e também não cumprimentava o cantor no dia a dia.

Após trocarem farpas na dinâmica da ConquiStore, o clima pesou ainda mais entre os rivais. Enquanto o militar preparava um lanche, Vini percebeu uma olhada dele e disparou: “Tá me olhando, Kaio? Você olhou na minha cara, não estou ficando louco. Babaca!”

Kaio disse que o cantor estava com mania de perseguição, e os dois começaram uma discussão interminável. Um acusou o outro de ser mal-educado. Vini lembrou que o rival sequer cumprimentava os outros no dia a dia, e o militar relembrou vídeo do cantor falando mal dele.

Quando a briga deles acalmou, a de Edlaine Barboza e Lizi Gutierrez começou: “Por que está me olhando, Liziane? Está apaixonada por mim? Eu gosto de homem, viu?”

Assista:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Kaio foi para o quarto com Edlaine e se mostrou surpreso, alegando que foi atacado do nada. A amiga riu da cara que ele fez e disse: “Isso é desespero. Achei feio e sem fundamento nenhum. Deixa, não leva isso [para o coração]”.

A influencer contou para Kaio que está decepcionada com Vinigram, e viu “coisas que não gostou” na discussão, mas não iria apontar porque são pautas sensíveis. Ela abraçou o amigo e tentou acalmá-lo.

Os dois foram para a sala, mas no caminho, Kaio alfinetou: “Cabeça baixa, né, Vini?” Relembrando a discussão, quando ele disse que iria andar olhando para o chão, para evitar cruzar o olhar com o cantor e ser acusado de encarar.

“Abaixa aqui, ó”, apontou Vini para os órgãos genitais. Vixi!

Confira o momento:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5





Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

Publicidade 1 / 8 google-news

