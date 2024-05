‘Eu beijei o Bruno, mas estava encantada pelo Destri’, revela Bifão após eliminação

Alto contraste

‘Eu beijei o Bruno, mas eu já estava muito encantada pelo Destri’, revela Bifão em O Grand React A quinta Zona de Risco da temporada levou 16 Vileiros a se despedirem do jogo (reprodução playplus)

Muita emoção em uma única noite! Nesta quinta-feira (8), foi decretado o fim da Vila com os 20 Conquisteiros confirmados na Mansão. Quem recebeu menos votos do público deu adeus à A Grande Conquista 2 e enfrentou as perguntas afiadas de Lucas Selfie no último O Grande React na fase da Vila.

Sem rodeios, Selfie foi direto ao questionar Andreia sobre sua eliminação. Para quem se lembra, a ex-Vileira prometeu uma treta com a Baronesa, caso subisse para a Mansão. “Você não acha que prometeu muito e entregou muito pouco?”, disparou o apresentador. “Pode ser, por isso que não subi”, respondeu Andreia. Em seguida, ela confessou que tinha pendências do Power Couple com a rival.

O próximo da fila do interrogatório era Clevinho. “Eu não volto atrás. O que eu fiz tá feito”, disse o cantor zero arrependido. Após isso, Selfie questionou João Pinto sobre a sua eliminação. O participante disse que talvez tenha sido bonzinho demais no jogo.

Vez do Thiago Luz comentar sobre a treta dele com Guipa: “Nunca tive medo de ninguém”, revelou sobre as discussões com o rival. Depois, Thiago revelou que Jey Jey o irritava durante o confinamento.

Veja:

Bifão aproveitou a deixa de TH para comentar sobre a amizade entre Thiago e Guipa: “Eu me achei um pouco traída”, disparou a ex-peoa de A Fazenda. Ela comentou, ainda, que não ia ficar fazendo show à toa para aparecer no game. “Eu beijei o Bruno, mas já estava muito encantada pelo Matheus Destri”, revelou a ex-Vileira.

Assista!

Em seguida, Gabriela contou suas estratégias para o jogo: “Escapar de uma Zona de Risco é uma forma de jogar”. Além disso, a Vileira revelou que, entre tantos jogadores, o que ela menos gosta é o Cel. Heitor complementou a opinião de Gabriella: ”O Cel falava muito e demonstrava outras coisas”, exemplificou.

Emotiva com o clima de despedida, Ysani declarou: “Foi muito legal me conectar com essas tribos”.

Na vez de MC Jey Jey falar, ela confessou que Bifão quis fazer VT usando ela. Bifão não gostou da resposta da rival e devolveu, criando um clima tenso entre as duas.

Por fim, Jaline aproveitou O Grande React para dizer que não conseguiu demonstrar quem ela era. E teve muito mais!

Assista ao bate-papo completo:

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Nem todo mundo conseguiu uma vaga na Mansão de A Grande Conquista, mas não faltou empenho por parte dos Vileiros. De alianças com ex-participantes de realities e famosos, passando por mutirões divertidos, que não só arrecadaram votos no R7.com. mas fizeram a alegria dos internautas; relembre!