Quem está na mira da primeira Zona de Risco da Mansão?

Os nomes de alguns Conquisteiros são recorrentes em conversas sobre a berlinda (Reprodução/PlayPlus)

As conversas sobre votos pipocaram durante a semana em A Grande Conquista! Os 20 Conquisteiros sabem da importância de se manter a salvo da primeira Zona de Risco da Mansão, mas será que todos fizeram a lição de casa para escapar da berlinda?

Quem já pode respirar aliviado — mas ainda não sabe disso, é Fellipe Villa. O policial garantiu um super benefício na dinâmica A Conquista do Poder, comandada por Rodrigo Faro. Após ser o mais indicado na atividade, Fellipe ganhou R$ 10 mil e pôde escolher um dos cartões mostrados pelo apresentador. Ele optou pelo número três, mas só vai saber do conteúdo do poder na votação. Já para o público, Faro mostrou que o policial escapou da Zona de Risco!

Como Donos da Mansão, Baronesa e Rambo devem indicar em consenso um dos moradores. A mandachuva explicou ao colega que estava em dúvida entre Bruno Cardoso e Hideo. Entre as opções, o humorista disse que jamais votaria no palhaço, deixando a segunda opção em aberto. Pelo rumo da conversa, o voto dos Donos será em Hideo, que é considerado planta pela jogadora.

O ônus de ser Dono da Mansão é que um dos dois irá para a Zona de Risco. Após divulgarem o voto em consenso, Rambo e Baronesa viram alvo na Mansão. Cada Conquisteiro vota no mandachuva que quer mandar para a berlinda. Como Rambo foi o mais indicado na dinâmica de apontamento, ele será provavelmente o mais votado na cabine secreta.

Já entre os Conquisteiros, Fernando Sampaio foi citado nas conversas sobre votação de Brenno Pavarini e Hideo, com quem protagonizou graves discussões na atividade de apontamento.

Sem saber que está na reta, Fernando contou para MC Mari e Hadad que está em dúvida se vota em Cel, Brenno ou Taty.

Veja:

Fernando afirma que seu voto será em Brenno, Taty ou Cel! 🎯



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX! pic.twitter.com/RvXSGLsa5r — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 14, 2024

