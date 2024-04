Rambo solta o verbo e promete mudança radical em A Grande Conquista: ‘Hipocrisia’ O Vileiro desabafou com os outros participantes e falou tudo o que pensa sobre a competição

Alto contraste

A+

A-

O participante não aceitou ser criticado e mostrou que vai agir diferente sobre (Reprodução/RECORD)

A convivência na Vila não está fácil e algumas questões entre os competidores já começaram a afetar o jogo em A Grande Conquista 2.

Em menos de uma semana, o programa já foi palco de tretas, choros e desabafos. Recentemente, Will Rambo aproveitou para abrir o coração e soltar o verbo.

Na Casa Verde, o artista rebateu críticas feitas ao seu comportamento e ainda mandou um recado para os companheiros de confinamento: “Vou fazer uma revolução”. Em conversa com Stephanny Carvalho, Rambo falou tudo o que pensa sobre as relações na competição: “Hipocrisia do sistema”.

Outros integrantes da Casa chegaram para ouvir Rambo. Na presença de Stephanny, Guipa, Madshow e Cátia Paganote ele avisou: “Minha mensagem é de paz e evolução humana”. Segundo o Vileiro, a partir desta sexta (26), ele vai mudar suas atitudes de maneira drástica.

Publicidade

Confira o momento na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share O reality acabou de começar e a Vila de A Grande Conquista já está dando o que falar! Depois de muita especulação, o público foi surpreendido com nomes de competidores que são parentes de famosos na disputa pelas vagas para a Mansão. Têm irmã, filho, mãe e até tio de celebridades. Saiba quem são! Divulgação/RECORD