Rodo e bafo: saiba tudo o que rolou na treta entre Andreia e Lizi Gutierrez As Vileiras de A Grande Conquista pegaram pesado nos insultos e rolou até encarada

Alto contraste

A+

A-

É treta! Vileiras armaram o maior barraco na tarde desta segunda (29) (Reprodução/PlayPlus)

Como se não bastassem as tretas por cama, comida e espaço, agora também existe uma verdadeira guerra para saber qual Casa fica com um rodo em A Grande Conquista! Andreia de Andrade e Lizi Gutierrez começaram a brigar por conta do utensílio, mas rapidamente a treta progrediu para xingamentos e opiniões sobre bafo alheio.

Segundo Andreia, cada Casa da Vila tinha seu rodo, porém, a residência Laranja quebrou o utensílio doméstico e agora está pedindo emprestado. Por medo de que os moradores rivais quebrem o rodo da Casa Azul, a ex-Power Couple tumultuou quando Lizi veio pedir o objeto emprestado.

Fernando Sampaio explicou o acontecido para os outros colegas enquanto a ex-peoa chegava: “Eu tentei falar isso, só que essa maluca, retardada, louca”, disse Lizi, se aproximando de Andreia e interrompendo sua fala para uma encarada intimidadora. A empresária agia com deboche, mas Lizi continuou: “Você tá com bafo!”

Andreia retrucou: “Estou cagando e andando para você”. Hadad tentou retirar Lizi da Casa Azul para que a briga acabasse, mas a amiga continuava falando: “Se enxerga, olha para a tua cara, olha para mim e para você. Tan tan e esquecida, é isso que você é”, disse Lizi.

Publicidade

Veja:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Você é #TimeAndreia, #TimeLizi ou #TimeTreta?

Publicidade

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Para descontrair, descubra o estilo de Rachel Sheherazade em A Grande Conquista 2:

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Os looks de Rachel Sheherazade em A Grande Conquista 2 foram tão aguardados quanto os 100 Vileiros! Todo mundo queria saber como a nova apresentadora se expressaria através dos figurinos. Mais clássica? Uma pitada de sensualidade? Estilo romântico? A loira tem personalidade forte, e aproveitou um pouquinho de cada tendência para personalizar seu estilo único. Veja: