Supertretas, expulsão e tentações: A Grande Conquista completa uma semana no ar Os primeiros dias do reality com formato original da RECORD foram marcados por muito fogo na Vila; relembre!

Consegue lembrar de tudo o que aconteceu na primeira semana?

Parece que já faz um mês, mas A Grande Conquista 2 completou uma semana no ar nesta segunda (29)! O dia a dia dos participantes foi movimentado desde que eles pisaram na Vila: rolaram barracos, desistências, tentações, trocas de Donos da Casa, provas emocionantes, e até uma expulsão. Perdeu algo? Preparamos um resumão para te deixar por dentro de tudo!

Divisão de Vileiros

Logo que chegaram à Vila, os competidores participaram de uma dinâmica para decidir quem ocuparia cada Casa. A princípio, a Azul ficou com 33 moradores, a Verde ganhou 20 Vileiros e a Laranja recebeu 47 participantes. Nessa atividade, já rolaram as primeiras faíscas: Haddad alfinetou Jey Jey, Claudia Carmo bateu boca com Hanny Bony, e Vivi Fernandez discutiu com Danilo Garcia.

Tentações e punições

O Mercadinho foi apresentado aos competidores com uma vasta seleção de guloseimas e itens de consumo. A Casa Laranja não resistiu e caiu na tentação, gerando 24 horas com a luz acesa na residência. Os mesmos moradores também ficaram 24 horas sem água quente, e tiveram metade das panelas confiscadas, devido à desistência de competidores. A segunda tentação foi um buffet completo de festa infantil! Duas Casas decidiram participar do festerê e tiveram que lidar com o aumento de moradores. A Laranja recebeu quatro pessoas a mais e a Azul, seis.

Três desistências

A primeira a dizer adeus ao jogo foi Gaby Fonenelle, a moradora da Casa Laranja optou por desistir do programa por questões particulares na quarta (24). Dois dias depois, Ana K e Gustavo Mustafe também não aguentaram a pressão do jogo e deixaram a Vila do reality.

Tretas

Não faltaram barracos históricos na semana de estreia! Anahí Rodriguero e Lizi Gutierrez protagonizaram diversas discussões e uma declaração de inimizade. MC Mari e Fellipe Villas também colocaram fogo na Casa Laranja, com uma supertreta recheada de xingamentos. Já Cláudia Baronesa e Márcia Barroz, colocaram o funk em pauta durante bate-boca acalorado!

Provas

A primeira prova aconteceu na noite de estreia do reality e decidiu quem foram os primeiros Donos das Casas. A dinâmica consistia em jogar bolinhas antes que o portão fechasse, Madshow, Claudinha e Cacau tiveram os melhores resultados. Já a segunda dinâmica, foi de agilidade e memória. Na Prova da Zona de Risco, os jogadores tiveram que reproduzir o gabarito que foi mostrado por Fred na Vila. Lucas de Albú, Gabriela Rossi e Brunno Danese levaram a melhor na disputa, se salvando da berlinda e indo direto para o cargo de Donos da Casa.

Novas moradoras

Lara Costa chegou logo no segundo dia de confinamento para substituir Ysani, a 100º participante, que não tinha sido liberada pelo departamento médico. A arquiteta foi direto para a Casa mais lotada da Vila, mas não deixou o perrengue desanimá-la. Por conta das desistências, Ysani recebeu a chance de participar do reality.

Expulsão

Ricardo Costa se envolveu em uma discussão com Fábio Gontijo e descumpriu uma regra do reality. O ex-Polegar ficou irritado com a atitude do médico de jogar uma sunga em cima dele, correu para a cozinha e pegou uma faca. Como a segurança dos participantes é ponto crucial do programa, foi entendido que Ricardo feriu uma das regras do reality e por esse motivo foi expulso da competição.

Eliminações

Além das desistências e da expulsão, mais dez Vileiros foram eliminados na quinta (26), por conta da primeira Zona de Risco! Luiza Aragão, Billy Santana, Ratinho, Kadu Rodrigues, Vini Sassone, Sandrão, Marcus Cowboy, Jo Werner, Fran Sabino e Flavinha Cheirosa disseram adeus à Vila.

É ou não o reality completaço da televisão brasileira?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

