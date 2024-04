Segunda punição: Casa Laranja ficará 24 horas com as luzes acesas Consequência foi dada por Dona Geni ter cedido à tentação do Mercadinho em A Grande Conquista

Dona Geni causou a punição ao entrar no Mercadinho (Reprodução/PlayPlus)

Pensaram que o Fred esqueceria a punição do Mercadinho? De forma alguma! A inteligência artificial de A Grande Conquista deu um recadinho nada animador para os moradores da Casa Laranja. Eles vão ficar 24 horas com as luzes acesas, e se já estava difícil de pegar no sono antes, imaginem agora!

Na quarta (24), Dona Geni, motivada por vários amigos, foi ao Mercadinho e fez a limpa nas prateleiras de guloseimas. Depois, a Vileira ficou morrendo de medo da punição que levaria, acreditando que poderia até ir para a Zona de Risco.

Fred deixou algumas horas se passarem, afinal, a Casa Laranja já estava passando pela primeira punição do programa ao deixar Gaby Fontenelle desistir da competição.

Na tarde desta quinta (25), os moradores que caíram na tentação receberam o castigo. Pode até parecer que a luz acesa não incomoda tanto quanto a falta de água, mas vale lembrar que rolaram várias brigas durante a madrugada por conta de sono! Alguns Vileiros queriam dormir na Casa Laranja, enquanto outros estavam com fome e faziam bagunça no recinto.

Cláudia Baronesa e Márcia Barroz tiveram uma baita discussão devido à falta de camas. MC Mari e Fellipe Villas tretaram feio por conta do barulho. Ao menos os moradores poderão contar com as máscaras de dormir que Geni pegou no Mercadinho!

Veja o momento da punição:

Casa Laranja sofre punição e ficará 24 horas com as luzes acesas por conta da ida de Dona Geni ao Mercadinho da Vila 🚨💡



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/4daQoiVCnW — PlayPlus (@SigaPlayPlus) April 25, 2024

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h.

Lotada como nunca, a primeira etapa de A Grande Conquista 2 conta com 100 participantes. Na Vila, local onde vão morar por 18 dias, os competidores enfrentarão provas e muitos perrengues. De forma desigual, os integrantes foram divididos nas três casas coloridas com a mesma quantidade de cômodos.