Autora de A Rainha da Pérsia revela detalhes da superprodução

Nathalia Florentino interpretar Ester em A Rainha da Pérsia (Reprodução/Instagram)

A estreia de A Rainha da Pérsia na tela da RECORD está próxima e, em entrevista à Folha Universal, a autora da série, Cristiane Cardoso revelou detalhes sobre a história de Ester.

Na publicação do Instagram, a autora contou quais temas estarão presentes na superprodução e a principal mensagem da trama.

“Qual a principal mensagem da série? A força da mulher não está naquilo que tanto ouvimos por aí, no impor o nosso jeito, no autoritarismo, na beleza física, nem muito menos na rebeldia e rancor contra a figura masculina, mas na sua retidão de espírito, que se submete a justiça de Deus, mesmo quando esta aparenta estar tardia. A sabedoria, a doçura e a humildade da mulher sempre fizeram e sempre farão toda a diferença no mundo, especialmente na vida do homem.

Quais temas presentes no livro de Ester e que mesmo passados tantos anos conversam com a atualidade e serão abordados na “Rainha da Pérsia”? O casamento e seus dilemas. A cultura errônea que perdura desde a época de Caim, que ser homem é ter muitas mulheres. O poder da mulher não está no poder que ela exerce sobre as pessoas. O preconceito que insiste em minar e separar povos até hoje.

Outros personagens bíblicos, além dos citados no livro de Ester, farão parte da trama? Neemias e Esdras”.

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia no mês de junho na tela da RECORD.